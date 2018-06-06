Сдача ЕГЭ закончилась для выпускницы комой

В Северной Осетии ученице стало плохо на едином государственном экзамене по химии.

Инцидент случился в школе №1 города Ардон 4 июня. Выпускница потеряла сознание, скорая помощь доставила ее в больницу. Об этом сообщается в паблике «ЧП Владикавказ» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы выложили видео, на котором школьницу увозят из учебного учреждения на скорой помощи. Отмечается, что сейчас девочка находится в коме.

Министерство образования Северной Осетии пока не комментирует этот случай. Ранее ведомство сообщило, что ЕГЭ по химии и истории, которые сдавали более 2 тысяч выпускников в минувший понедельник, прошли в республике в штатном режиме.

Владикавказ, служба информации РИА «Новый День»

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