российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 6 июня 2018, 13:57 мск

Новости Скандалы и происшествия

Сдача ЕГЭ закончилась для выпускницы комой

В Северной Осетии ученице стало плохо на едином государственном экзамене по химии.

Инцидент случился в школе №1 города Ардон 4 июня. Выпускница потеряла сознание, скорая помощь доставила ее в больницу. Об этом сообщается в паблике «ЧП Владикавказ» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы выложили видео, на котором школьницу увозят из учебного учреждения на скорой помощи. Отмечается, что сейчас девочка находится в коме.

Министерство образования Северной Осетии пока не комментирует этот случай. Ранее ведомство сообщило, что ЕГЭ по химии и истории, которые сдавали более 2 тысяч выпускников в минувший понедельник, прошли в республике в штатном режиме.

Владикавказ, служба информации РИА «Новый День»

Владикавказ. Другие новости 06.06.18

Врачи борются за жизнь тюменца, спрыгнувшего с Моста Влюбленных. / «Диверсия»: в Севастополе более 20 детей из лагеря «Чайка» попали в инфекционную больницу. / Смерть из-за отказа в госпитализации: возбуждено уголовное дело. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЕГЭ

«Девочка сама пошла и сняла лифчик»: в Татарстане ответили на инцидент с раздеванием ученицы на ЕГЭ

Выпускницу вынудили снять нижнее белье ради сдачи ЕГЭ. Инцидентом занялась прокуратура

«Некоторых корвалолом отпаивали»: выпускники рассказали о внезапной смене задачи из ЕГЭ по математике

Российские школьники сдают ЕГЭ по географии и информатике

Идею депутатов отменить ЕГЭ прокомментировали в Минобрнауки РФ

«Не получение знаний, а дрессировка»: депутаты предложили отменить ЕГЭ

Названа дата введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Школы оснастят «глушилками» сотовой связи

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Кавказ, Юг России, Здоровье, Россия, Скандалы и происшествия, ЕГЭ,

Новости партнеров