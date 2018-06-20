Читинцы вышли на пикеты против повышения пенсионного возраста

В Чите активисты проводят одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста. Кроме того, общественники начали сбор подписей под обращением к депутатам Госдумы от Забайкальского края с призывом не голосовать за соответствующий правительственный законопроект. Об этом сообщила одна из участниц протестной акции правозащитница Марина Саватеева.

Противники пенсионной реформы пикетируют здание регионального отделения Пенсионного фонда РФ. По словам общественницы, серию пикетов открыла руководитель краевого отделения партии «Яблоко» Марина Сухинина, затем в течение дня ее сменят представители движения «Гражданская солидарность» и «яблочники». Саватеева допустила, что активисты продолжат акции протеста в ближайшие дни, сообщает местный портал zab.ru.

Что касается обращения к депутатам Госдумы, с просьбой поставить свои автографы против законопроекта о повышении возраста выхода на пенсию читинцы обратились к трем парламентариям – Николаю Говорину, Юрию Волкову и Василине Кулиевой. Кроме того, забайкальских депутатов попросят не голосовать за рост ставки НДС и принять меры для снижения цен на бензин. Отметим, что депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Волков выступил в поддержку пикетчиков, отметив, что будет голосовать против пенсионной реформы.

Отметим, что, согласно данным официальной статистики, средняя продолжительность жизни мужчин в Забайкалье составляет 59 лет. Женщины живут на десять лет дольше. Кабмин РФ меж тем планирует повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет.

Как сообщал «Новый День», 16 июня кабмин внес в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста. Реформа стартует с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Власти обещают, что результатом повышения пенсионного возраста станет увеличение пенсий. Однако инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, в ряде субъектов Федерации прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили профсоюзы. Петицию на сайте Change.org с требованием отменить повышение пенсионного возраста, инициированную объединением профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР), подписали уже более 2,1 млн человек. В КТР заявили о подготовке акций протеста против пенсионной реформы в регионах. Протесты поддержали и в Федерации независимых профсоюзов России: организация объявила о подготовке митингов против повышения пенсионного возраста. О готовящихся протестах также заявили ряд политических партий, а также оппозиционный политик Алексей Навальный.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

Чита. Другие новости 20.06.18

В Судаке разворовали очистные сооружения. / Противникам пенсионной реформы не разрешили митинговать в центре Екатеринбурга. / Глава новгородского Роспотребнадзора подлечил зубы в обмен на покровительство. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»