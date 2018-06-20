Подменили на блатного: ребенку из приюта не дали вывести футболистов Англии и Туниса на стадион в Волгограде

Ребенку из социально-реабилитационного центра в городе Камышине Волгоградской области не позволили вывести футболистов сборных Англии и Туниса на стадион «Волгоград Арена» для игры 18 июня. Вместо воспитанника приюта на церемонию отправили сына экономиста этого учреждения – мальчика из благополучной семьи, сообщает издание «Высота 102» со ссылкой на местных жителей.

Ранее сообщалось, что среди детей, которым доверено сопровождение именитых футболистов, должны были быть, в том числе, двое воспитанников Ворошиловского и Камышинского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Однако оказалось, что мальчик, представлявший камышинский приют, не являлся его воспитанником. Возмущенные жители Камышина провели расследование, в ходе которого выяснили схему подмены. По данным активистов, сына экономиста социально-реабилитационного центра 1 июня текущего года официально зачислили в приют в группу дневного пребывания, которая организовали для детей из семей, состоящих на учете в органах профилактики как неблагополучные или как малообеспеченные. Мальчик, по всей видимости, занчился в качестве воспитанника социального центра.

Отмечается, что специальный проект, в рамках которого отбирались детей от 6 до 10 лет, курировал, в том числе, благотворительный фонд многократной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Для участия в программе детям нужно было направить в адрес фонда Исинбаевой эссе о своих спортивных успехах и достижениях, а также ответить на вопрос: «Почему для тебя важно принять участие в акции?».

Волгоград, служба информации РИА «Новый День»

Волгоград. Другие новости 20.06.18

В Барнауле нянька частного садика швыряла детей и закрывала их в темной комнате. / Отфутболили: украинцу запретили посещать спортивные мероприятия в России. / В Крыму женщину на матрасе унесло в море. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»