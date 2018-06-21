В городе-герое Волгограде британские фанаты «кидали зиги» и пели фашистские песни

В одном из баров Волгограда британские футбольные фанаты, изрядно напившись, начали распевать профашистские песни и приветствовать Адольфа Гитлера. Запись «выступления» попала в Cеть и заинтересовала полицию Великобритании и Футбольную ассоциацию Англии.

Инцидент произошел накануне матча Англия – Тунис, сообщает местный портал V1.ru. Владелец бара сообщил, что был готов к наплыву гостей, а потому на работу в эту смену вышли крепкие парни. Впрочем, драк и конфликтов избежать удалось, но скандал все же произошел.

В Сеть попало видео, на котором трое мужчин выкрикивали «зиг хайль» и демонстрировали нацистское приветствие, а также распевали песню, процитировав которую, можно угодить под уголовную ответственность. Фанаты неоднократно упоминают название стадиона лондонской команды «Тоттенхэм».

Британская пресса об этом случае написала, там сообщили, что нацистские приветствия кричали русские футбольные болельщики, и песни фашистские пели они. На это журналист Антон Борисенко написал в своем микроблоге: «Помните, вчера было много разговоров об английском журналисте, который написал о якобы русских, которые в баре в Волгограде пели нацистские песни? Таки их нашли. Но они оказались не русскими, а... англичанами. Вообще-то, за это бить надо. Это ВОЛГОГРАД! СТАЛИНГРАД!".

Предположительно, мужчины на видео – фанаты «Челси» из группировки Chelsea Headhunters, которая известна как одна из самых агрессивных среди британских болельщиков. Традиционно Chelsea Headhunters противостоят фанатам «Тоттенхэма».

Пользователи в комментариях под видео потребовали найти и наказать неофашистов. Как минимум, аннулировать паспорт болельщика и выслать из России.

Тем временем, этой историей заинтересовались правоохранительные органы Великобритании. Британская полиция пообещала провести расследование и установить личности этих болельщиков. К делу подключилась и Футбольная ассоциация Англии (FA), пишет The Guardian.

«Мы решительно осуждаем поведение людей на этом видео. Совместно с соответствующими структурами, включая следственную группу полиции Великобритании, работаем над тем, чтобы опознать людей на видео и принять необходимые меры», – заявил представитель FA.

Волгоград, Служба информации РИА «Новый День»

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