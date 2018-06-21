В Иркутске тренера-педофила приговорили к 23 годам колонии

Ленинский районный суд Иркутска приговорил бывшего директора Центра плавания «Спартак» Эдуарда Рукосуева к 23 годам колонии строгого режима. Мужчина семь лет подряд насиловал мальчиков и снимал детское порно.

По версии следствия, свои преступления Рукосуев совершал в 2008-2015 годах. Мужчина был тренером по плаванию, по совместительству директором бассейна, а также тренировал детей в одной из школ. Сначала Рукосуева подозревали в неправомерном использовании бюджетных денег, а когда в рамках этого дела оперативники проводили обыски, наткнулись на порнографию с участием детей и подозреваемого, пишет «Комсомольская правда».

Оказалось, что педофил насиловал детей не только в Иркутске, но и в других городах, куда он возил своих подопечных на различные спортивные сборы и соревнования. Следователям удалось доказать 69 эпизодов преступлений, совершенных в Иркутской области, Республике Бурятия, в Москве и Санкт-Петербурге.

Помимо заключения на 23 года Рукосуев не имеет права работать с детьми на протяжении 15 лет после освобождения, а также два года занимать должности на государственной службе. Кроме того, педофил должен наблюдаться у врача-психиатра.

Сам Рукосуев с приговором не согласился и намерен его обжаловать.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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