Колумбийские болельщики спасли от смерти россиянина в Казани

В Казани колумбийские болельщики вытащили из воды тонущего мужчину, решившего в пьяном виде освежиться в реке.

Россиянин запрыгнул в воду, но выбраться самостоятельно не смог. Тонущему мужчине помогли трое болельщиков из Колумбии, отдыхавшие поблизости в кафе. Один из них вытащил мужчину из воды с помощью резинового шланга.

Колумбийцы спасли россиянина

Спасенный местный житель на английском языке отблагодарил иностранцев за помощь.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 22.06.18

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