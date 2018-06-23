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Суббота, 23 июня 2018, 13:55 мск

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Аргентинские болельщики снова «отличились»: Буэнос-Айрес настаивает на их депортации из России

фото: Reuters

Аргентинские власти обратились с просьбой к российским правоохранительным органам депортировать из РФ четырех болельщиков, которые устроили драку после матча чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде.

«Мы просим власти России задержать и депортировать их», – сообщила в твиттере министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич (цитата по «Интерфаксу»). При этом она перечислила имена правонарушителей, которые, по ее словам, были опознаны по видеозаписи.

Твиттер

После матча Аргентина – Хорватия, прошедшего в четверг в Нижнем Новгороде, в соцсетях стал распространяться видеоролик с потасовкой между болельщиками. На кадрах было видно, как несколько человек пинают ногами лежащего на полу молодого человека. В драку вмешиваются другие болельщики, пытаясь остановить потасовку.

Позже сообщалось о задержании семерых аргентинцев; на них составили протоколы об административных правонарушениях.

Ранее один из аргентинских болельщиков был лишен права посещения матчей чемпионата мира по футболу за непристойную шутку над россиянкой. Он разместил в соцсетях видео, на котором просит девушку произнести на испанском языке, которого она не знала, фразы неприличного содержания.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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