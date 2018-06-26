Страшная авария под Пензой: грузовики смяли легковушку в гармошку

В Пензенской области сразу восемь автомобилей попали в ДТП. В результате четыре человека погибли, пятеро пострадали. По предварительным данным, виновник аварии – водитель одной из фур, пока не ясно, уснул ли он за рулем, или у грузовика отказали тормоза.

Столкновение произошло в Мокшанском районе у села Подгорное, на 565 километре федеральной трассы М-5 «Урал», сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. В общей сложности разбились восемь автомобилей – грузовики Volvo и MAN, «Лада Гранта», принадлежащая ФСИН, Opel, Mitsubishi, Daewoo, Renault Duster и ВАЗ-21099.

В результате ДТП погибли четыре человека, пятеро получили травмы различной степени тяжести. По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, жертвами аварии стали трое сотрудников администрации Земетчинского района и главный библиотекарь района.

«Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная. 5 пострадавших в настоящее время находятся в городской клинической больнице № 6», – уточнил Белозерцев в своем твиттере.

Одну из легковых машин смяло между двумя тягачами, еще один автомобиль сплющило об отбойник, другой перевернулся на крышу, передает издание «ProГород 58». По словам очевидцев, первой зацепила проезжавший рядом автомобиль одна из фур, перевозившая трубы, вероятно, у грузовика отказали тормоза, или водитель уснул за рулем.

Пенза, Служба информации РИА «Новый День»

Пенза. Другие новости 26.06.18

ЧП в центре Москвы: машина ДПС сбила велосипедиста у стен Кремля. / Дело о «ядовитом доме» на севере Урала прекращено. Молодую семью с младенцем могут признать наркоманами и отдать под суд. / В Барнауле водитель и кондуктор целый час держали пенсионерку в душном автобусе. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»