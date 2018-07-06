В Германии цирковой слон едва не раздавил зрителей

В Германии во время циркового представления случилось ЧП. Два слона внезапно опрокинули третьего, животное выпало из манежа прямо на зрителей.

Инцидент произошел в городе Оснабрюк, сообщает телеканал «Звезда». Когда наездницы на слонах показывали трюки, два животных проявили агрессию по отношению к третьему. Они затолкали слона хоботами так, что он упал на зрителей.

По словам представителей цирка, в результате пострадал один человек. По счастливой случайности, он отделался легкой травмой ноги и после оказания первой помощи продолжил смотреть представление.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 06.07.18

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