В Башкирии пьющая мать убила дочь из-за ее плача

Башкирские силовики задержали в Стерлитамаке молодую мать, которую подозревают по подозрению в убийстве дочери, сообщил представитель СУ СКР по Башкирии.

По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 7 июля. Следователи считают, что 30-летняя местная жительница до смерти избила ребёнка из-за капризов, после чего спокойно легла спать. По данным местных СМИ, девочке было два или четыре года. Семья, в которой она росла, была неблагополучной – мать с сожителем часто устраивали пьянки.

Также сообщается, что к убийству может быть причастен сожитель женщины. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить все обстоятельства преступления.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 09.07.18

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