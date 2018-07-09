В грузинском ущелье пастух убил пару из США и их четырехлетнего ребенка

Грузинские правоохранители установили подозреваемого в убийстве граждан США, тела которых ранее были найдены в регионе Мцхета-Мтианети. По версии следователей, расправился с семьей 20-летний пастух.

Трупы 44-летнего Райана Смита и его 43-летней супруги Лоры обнаружили 6 и 7 июля в ущелье Хада, передает «Интерфакс». Пполиция разыскивала четырехлетнего ребенка погибших. Тело малыша было найдено у водопада 9 июля.

На место, где обнаружили ребенка, указал местный пастух, он и стал главным подозреваемым. Вероятно, мужчина проводил американцев к ущелью, а затем с главой семейства у него вспыхнула ссора, и он застрелил туриста. Женщина, предположительно, упала вниз, пытаясь убежать от убийцы.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности, совершенное в отношении двух или более лиц). Впрочем, после выявления новых обстоятельств произошедшего не исключено, что статья будет переквалифицирована.

Известно, что Смиты приехали в Грузию из США несколько лет назад и жили в Марнеульском районе.

Тбилиси, Служба информации РИА «Новый День»

Тбилиси. Другие новости 09.07.18

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