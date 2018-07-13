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Пятница, 13 июля 2018, 09:44 мск

Новости Скандалы и происшествия

У аэропорта в Египте прогремел взрыв, 12 человек пострадали

Фото: Reuters

В окрестностях аэропорта в Каире произошел взрыв. По предварительным данным, 12 человек госпитализированы с различными ранениями. Отмечается, что инцидент на работу воздушной гавани не повлиял.

По словам источников в правоохранительных органах Египта, произошел самоподрыв одной из емкостей расположенной недалеко от аэропорта нефтехимической компании, передает новостной портал Masrawy. Вероятно, причиной аварии стала высокая температура воздуха, жара накалила цистерну и она взорвалась.

С места аварии в больницы увезли 12 человек. К настоящему времени огонь, возникший после взрыва, потушен, на помощь пожарным пришлось привлечь военных.

Отмечается, что на работу аэропорта произошедшее не повлияло. Каирский порт работает в штатном режиме, рейсы отправляются согласно расписанию.

Каир, Служба информации РИА «Новый День»

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