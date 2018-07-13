У аэропорта в Египте прогремел взрыв, 12 человек пострадали

В окрестностях аэропорта в Каире произошел взрыв. По предварительным данным, 12 человек госпитализированы с различными ранениями. Отмечается, что инцидент на работу воздушной гавани не повлиял.

По словам источников в правоохранительных органах Египта, произошел самоподрыв одной из емкостей расположенной недалеко от аэропорта нефтехимической компании, передает новостной портал Masrawy. Вероятно, причиной аварии стала высокая температура воздуха, жара накалила цистерну и она взорвалась.

С места аварии в больницы увезли 12 человек. К настоящему времени огонь, возникший после взрыва, потушен, на помощь пожарным пришлось привлечь военных.

Отмечается, что на работу аэропорта произошедшее не повлияло. Каирский порт работает в штатном режиме, рейсы отправляются согласно расписанию.

Каир, Служба информации РИА «Новый День»

Каир. Другие новости 13.07.18

Жительницу Челябинска пытались зарезать в супермаркете. / Им это не интересно: южноуральские депутаты не захотели обсуждать пенсионную реформу. / Доказать не смогли: РМК передумала требовать возмещение судебных издержек от активисток «Стоп-ГОКа». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»