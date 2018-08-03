В серьезном ДТП в Бурятии погибли пять человек

В Бурятии произошла серьезная дорожная авария с участием грузовика и легкового автомобиля. В ней погибли пять человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. По данным ведомства, при аварии травмы получили два человека.
По предварительным данным, ДТП случилось в условиях плохой видимости из-за тумана на 71 километре автодороги «Улан-Удэ – Кяхта», в 15 км от города Гусиноозерск.
Фото: МВД по Бурятии
Полицейские установили, что 45-летний водитель грузовика Mitsubishi Canter ехал со стороны Закаменска в направлении Улан-Удэ, в условиях тумана и плохой видимости выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем Toyota Vista.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области на 791 км автодороги М-4 «Дон» в результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли шесть человек.
Улан-Удэ, Иван Гридин
Улан-Удэ. Другие новости 02.08.18
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