российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 августа 2018, 09:34 мск

Новости Скандалы и происшествия

В серьезном ДТП в Бурятии погибли пять человек

Фото: МВД по Бурятии

В Бурятии произошла серьезная дорожная авария с участием грузовика и легкового автомобиля. В ней погибли пять человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. По данным ведомства, при аварии травмы получили два человека.

По предварительным данным, ДТП случилось в условиях плохой видимости из-за тумана на 71 километре автодороги «Улан-Удэ – Кяхта», в 15 км от города Гусиноозерск.

Фото: МВД по Бурятии

Полицейские установили, что 45-летний водитель грузовика Mitsubishi Canter ехал со стороны Закаменска в направлении Улан-Удэ, в условиях тумана и плохой видимости выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем Toyota Vista.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области на 791 км автодороги М-4 «Дон» в результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли шесть человек.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 02.08.18

Меньше конкуренция: российские баитлонистки сбежали на Украину вместе с тренером. / Семейный интерес: в министерстве экологии Челябинской области пришла прокуратура. / Телефонный мошенник выманил у жителей Крыма 800 тысяч рублей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Автокатастрофа

«Преступная небрежность»: названа причина трагедии на «Славянском бульваре»

Страшная авария под Пензой: грузовики смяли легковушку в гармошку

В Боливии в ДТП с автобусом погибли 17 человек

Под Орлом товарный поезд протаранил автобус с музыкантами

В Забайкалье в ДТП со скорой погибли трое, один человек пострадал

В Коми в реку опрокинулся вездеход. Шесть человек пропали без вести

В Красноярском крае микроавтобус влетел под экскаватор. Четверо погибли, пятеро получили травмы

В Индии 13 детей погибли в аварии со школьным автобусом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа,

Новости партнеров