В серьезном ДТП в Бурятии погибли пять человек

В Бурятии произошла серьезная дорожная авария с участием грузовика и легкового автомобиля. В ней погибли пять человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. По данным ведомства, при аварии травмы получили два человека.

По предварительным данным, ДТП случилось в условиях плохой видимости из-за тумана на 71 километре автодороги «Улан-Удэ – Кяхта», в 15 км от города Гусиноозерск.

Фото: МВД по Бурятии

Полицейские установили, что 45-летний водитель грузовика Mitsubishi Canter ехал со стороны Закаменска в направлении Улан-Удэ, в условиях тумана и плохой видимости выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем Toyota Vista.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области на 791 км автодороги М-4 «Дон» в результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли шесть человек.

Улан-Удэ, Иван Гридин

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