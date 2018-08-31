Священник задержан в Барнауле по подозрению в изнасиловании школьницы

В Алтайском крае правоохранители задержали настоятеля храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района по подозрению в изнасиловании школьницы.

По данным регионального полицейского главка, нападение на несовершеннолетнюю было совершено вечером 20 июля в Октябрьском районе Барнаула, на берегу Оби. Священник надругался на 13-летней девочкой, ученицей средней школы.

В отношении настоятеля храма возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Алтайскому краю. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Настоятелем храма Богоявления Господня в селе Черемное является 49-летний Андрей Киселев, сообщается на сайте храма.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 31.08.18

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