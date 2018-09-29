В Донецке прогремел взрыв, среди пострадавших кандидат на пост главы ДНР

В Донецке в здании, где проходил съезд Компартии Донецкой народной республики, сработало взрывное устройство. По предварительным данным, пострадали три человека, в том числе кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов.

В момент взрыва в здании находилось около 50 человек, передает «Интерфакс». Травмы получили две женщины и Игорь Хакимзянов. У пострадавших множественные осколочные ранения тела и лица, а также ожоги. Позже источник агентства в совете министров ДНР сообщил, что число пострадавших увеличилось до четырех человек. Погибших нет.

Глава компартии ДНР Борис Литвинов сообщил, что от взрыва в здании выгорело несколько комнат на первом этаже. «Это попытка сорвать наше участие в выборах. Собирая документы, мы постоянно натыкались на проблемы. Сегодня был съезд, так как сегодня последний день подачи в ЦИК документов кандидатов в депутаты народного совета. Часть документов находилась внутри, они обгорели. Успеем ли мы восстановить документы и подать их, я теперь не знаю», – сказал Литвинов.

По словам источника, сработало безоболочное взрывное устройство. Собеседник уточнил, что предположительно бомбу подложили за день до начала съезда. Правоохранительные органы ДНР рассматривают в качестве основной версии причастность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Напомним, 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка был убит глава ДНР Александр Захарченко. 11 ноября должны пройти выборы, на которых определится, кто возглавит республику.

Донецк, Служба информации РИА «Новый День»

Донецк. Другие новости 29.09.18

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