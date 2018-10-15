«Били и грозили расправой»: в массовых протестах в Ингушетии замешан сотрудник Amnesty International

В скандальных событиях в Ингушетии с массовыми протестами оказалась замешана известная правозащитная организация Amnesty International (AI). Ее сотрудник Олег Козловский, командированный в столицу Ингушетии Магас для наблюдения за ходом акций протеста против обмена территориями с Чечней, был похищен, избит и подвергся инсценировке казни со стороны неизвестных, назвавшихся сотрудниками органов безопасности, сообщает правозащитная организация.

Олег Козловский рассказал на своей странице в Facebook, что прибыл в Магас 5 октября, чтобы следить за массовыми протестами, начавшимися на территории республики после подписания 26 сентября между лидерами Ингушетии и Чечни соглашения об определении административной границы между регионами.

6 октября неизвестный, сообщил правозащитнику, что с ним хочет встретиться один из организаторов митинга. После того как Козловский вышел из гостиницы, его усадили в автомобиль, забрали телефон и увезли за пределы Магаса, заставив пригнуть голову к коленям, чтобы он не знал, куда его везут. Затем его раздели, избили, пригрозили изнасиловать и даже убить, приставляя к затылку ствол пистолета. Издевательства продолжались два часа.

«Они приставили пистолет к моей голове и сказали, что собираются меня убить. Мужчины назвались сотрудниками местного Центра по борьбе с экстремизмом. Они потребовали от меня имена моих контактов в Ингушетии и пригрозили убить мою жену и детей, если я сообщу о том, что произошло», – рассказал Олег Козловский, добавив, что на лицах мужчин были черные медицинские маски, а на головах – бейсболки. Документов они не предъявили.

Похитители также фотографировали обнаженного Козловского, угрожая опубликовать снимки, если он расскажет о произошедшем. Затем они дали Козловскому одеться, вернули все вещи и деньги, кроме телефона и камеры и вывезли в соседнюю Северную Осетию.

«Этот насильственный инцидент вызывает шок и тревогу. Но власти должны понимать, что нас не смогут запугать люди, которые прячутся за масками. Мы подали заявление о преступлении в российские компетентные органы. Олег был похищен на виду у сотрудников отеля и в поле зрения камер видеонаблюдения в городе, который из-за протестов был просто наводнён полицейскими. Те, кто несёт ответственность за эту трусливую атаку, должны быть незамедлительно найдены и преданы суду», – заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Магас, Иван Гридин

Магас. Другие новости 15.10.18

В Челябинске один трамвай сбил пешехода, другой сошел с рельсов. / В Башкирии обстреляли магнитогорских хоккеистов. / В Вологодской области умер принц из Нигерии. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»