Под Ростовом иномарка протащила несколько километров по трассе «копейку». Погибли четверо

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с необъяснимыми обстоятельствами. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека,еще двое получили травмы.

В полицейском главке рассказали, что Mercedes протаранил попутную «копейку» и тащил ее по трассе несколько километров. «По предварительным данным, Mercedes врезался в ВАЗ-2101 и протащил его несколько километров. Четверо пассажиров отечественного автомобиля скончались на месте. Два человека, которые находились в иномарке, получили различные травмы», – рассказали в ведомстве. Как такое могло произойти, не уточняется.

Полиция проводит проверку, выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 19.10.18

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