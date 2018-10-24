Педофила-рецидивиста поймали под Иркутском: его жертвами стали две девочки

В Иркутской области задержан подозреваемый в изнасиловании двух 12-летних девочек. Им оказался 51-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. В ближайшее время педофилу будет предъявлено обвинение. Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте задержанного.

По данным Следственного комитета, 51-летнему Сергею Шеремету вменяют надругательство над двумя малолетними девочками, совершенное 19 октября в Иркутском районе.

Задержанный за изнасилование девочек педофил-рецидивист, скриншот видео СКР

В отношении него возбуждено уголовное дело по фактам изнасилований несовершеннолетних и совершения в отношении них насильственных действий сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Насильник был задержан 24 октября в деревне Столбова Иркутского района, благодаря бдительным местным жителям. Все это время он прятался от полиции в лесу рядом с деревней.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и решен вопрос о заключении его под стражу, говорится в сообщении ведомства.

Следствие не исключает, что пострадавшие девочки могли стать не единственными жертвами Шеремета, и просят граждан, кто мог пострадать от его действий, в региональное управление СКР.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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