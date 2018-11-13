Обманувший на Алтае более 70 дольщиков застройщик проведет 7,5 лет в колонии

В Алтайском крае суд вынес приговор бывшему директору компании «Строй-Тактика» Валентину Павлову. Как сообщили в пресс-службе СКР, в суде было доказано, что от его мошеннических действий в 2013-2015 годах пострадали 73 участника долевого строительства жилья и две фирмы, осуществлявшие строительные работы.

Всего осужденный похитил более 145 млн рублей и на протяжении нескольких лет скрывался от следствия. Он был объявлен в розыск и позднее задержан на территории другого региона и доставлен на Алтай. Объем уголовного дела составил 63 тома. Сегодня, 13 ноября, суд огласил приговор – 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 13.11.18

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