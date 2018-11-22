Депутат-единоросс выступил против поддержки многодетных. «Не хочу их кормить!»

Депутат горсовета Омска от «Единой России» Алексей Провозин высказался против того, чтобы направить средства городской казны на подведение коммуникаций к земельным участкам, которые получают многодетные семьи, и отправил эти семьи за деньгами к «государю». Своим скандальным заявлением он вызвал критику в свой адрес как со стороны соратников по партии, так и горожан. В ЕР уже заявили, что высказывания однопартийца будут проверены, и обещали сделать оргвыводы.

Накануне на заседании комитета горсовета по ЖКХ и транспорту Провозин в ответ на предложение подключить к водоснабжению многодетные семьи, которым выделили земельные участки в Ленинском округе Омска, высказался против этой инициативы.

«Воля была федеральная, и в итоге свалена на регионы и муниципалитеты», – заявил депутат, слова которого приводит издание «СуперОмск», добавив, что его позиция заключается в следующем: «Если воля государева, то пусть государь и платит за так называемые многодетные семьи». Провозин отметил, что «многие из так называемых многодетных семей таковыми не являются» и «просто перепродают участки, полученные бесплатно, а мы туда газ, свет, воду ведем».

«Не должен городской бюджет на это деньги расходовать. Не хочу я кормить многодетных! – заявил депутат. – И, уверяю вас, так, как я, мыслит большинство». «Лично я против, чтобы мы выделяли деньги для создания инфраструктуры и выделения земельных участков из бюджета Омска для многодетных семей», – подытожил едрос, отметив, что он лично не желает платить «за многодетную семью, ни за газ, ни за воду для многодетной семьи, ни за электроэнергию».

Позже он уточнил, что нужно поддерживать «истинно многодетные семьи», а не «так называемые», сообщает «Новый Омск».

В свою очередь секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак поручил секретарю Омского регионального отделения партии Юрию Тетянникову «разобраться в данной ситуации и сделать соответствующие организационные выводы», сообщается на сайте ЕР. «Слова Провозина о нежелании поддерживать многодетные семьи не имеют ничего общего с позицией «Единой России», – заверил Турчак. Высокопоставленный единоросс предостерег однопартийцев от совершений действий, дискредитирующих партию.

Омск, Москва, служба информации РИА «Новый День»

Омск, Москва. Другие новости 22.11.18

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