Под Краснодаром в ДТП со скорой погибли 6 человек, еще 4 госпитализированы

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой медицинской помощи и легковушки. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в результате аварии погибли шесть человек.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ОМВД России по Усть-Лабинскому району около 6:00. На место ЧП незамедлительно выехали сотрудники полиции. По предварительным данным, на 9 километре автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная в районе станицы Некрасовская столкнулись автомобиль ВАЗ 2114 и карета скорой помощи.

В результате ДТП на месте погибли 6 человек, находившиеся в легковушке. Среди погибших было двое детей. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили трое сотрудников скорой и пассажир легковушки. Они были госпитализированы. Полицейские выясняют причины аварии.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 06.12.18

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