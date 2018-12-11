В Бурятии в ДТП с участием полицейского погибли пять человек, двое травмированы

Вечером 10 декабря ДТП в Бурятии погибли пять человек. Как сообщили в пресс-службе МВД Бурятии, авария произошла около 19:00 на 53 км автодороги «Култук – Монды» в районе села Торы. Здесь столкнулись два автомобиля – Toyota Corona Premio под управлением 59-летнего мужчины и Toyota Camry, за рулем которой был 35-летний сотрудник МО МВД России «Тункинский».

Скриншот с видео СКР

В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и четыре пассажира Toyota Corona Premio – мужчины 55, 49 лет и две женщины – 56 и 55 лет. Полицейский и его 35-летний пассажир были госпитализированы с различными травмами. Все участники ДТП – жители Тункинского района. Отмечается, что участковый уполномоченный полиции управлял личным автомобилем. Он находится в тяжелом состоянии. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится служебная проверка.

Скриншот с видео СКР

По факту ДТП сотрудники Тункинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятия возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.5 ст.264 УК РФ). Селдователи выяснили, что полицейский отправился на личном автомобиле по служебным делам в селе Далахай. Вместе с ним ехал местный житель, который попросил подвезти его до деревни.

Следователи на месте дорожно-транспортного происшествия тщательно зафиксировали все следы столкновения, составили схему, после чего изъяли поврежденные транспортные средства для дальнейшего осмотра и экспертных исследований. Образцы крови водителей направлены в Республиканский наркологический диспансер для химических исследований. В ближайшее время по уголовному делу будет назначена автотехническая судебная экспертиза, для проведения которой экспертам будут предоставлены все собранные материалы и поврежденные автомобили. С учетом указанных данных в последующем будет установлен виновник аварии.

Улан-Удэ, Иван Гридин

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