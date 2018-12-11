В Бурятии в ДТП с участием полицейского погибли пять человек, двое травмированы

Вечером 10 декабря ДТП в Бурятии погибли пять человек. Как сообщили в пресс-службе МВД Бурятии, авария произошла около 19:00 на 53 км автодороги «Култук – Монды» в районе села Торы. Здесь столкнулись два автомобиля – Toyota Corona Premio под управлением 59-летнего мужчины и Toyota Camry, за рулем которой был 35-летний сотрудник МО МВД России «Тункинский».
В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и четыре пассажира Toyota Corona Premio – мужчины 55, 49 лет и две женщины – 56 и 55 лет. Полицейский и его 35-летний пассажир были госпитализированы с различными травмами. Все участники ДТП – жители Тункинского района. Отмечается, что участковый уполномоченный полиции управлял личным автомобилем. Он находится в тяжелом состоянии. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится служебная проверка.
По факту ДТП сотрудники Тункинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятия возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.5 ст.264 УК РФ). Селдователи выяснили, что полицейский отправился на личном автомобиле по служебным делам в селе Далахай. Вместе с ним ехал местный житель, который попросил подвезти его до деревни.
Следователи на месте дорожно-транспортного происшествия тщательно зафиксировали все следы столкновения, составили схему, после чего изъяли поврежденные транспортные средства для дальнейшего осмотра и экспертных исследований. Образцы крови водителей направлены в Республиканский наркологический диспансер для химических исследований. В ближайшее время по уголовному делу будет назначена автотехническая судебная экспертиза, для проведения которой экспертам будут предоставлены все собранные материалы и поврежденные автомобили. С учетом указанных данных в последующем будет установлен виновник аварии.
Улан-Удэ, Иван Гридин
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