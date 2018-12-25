В ДТП с фургоном на краснодарской трассе погибли шесть человек

В Краснодарском крае серьезное дорожно-транспортное происшествие унесло жизни шести человек. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла в ночь на вторник в Кавказском районе.

«В дежурную часть ОМВД России по Кавказскому району около 00:50 часов поступило сообщение о ДТП. На место прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа», – приводит ТАСС слова представителя ведомства.

По данным полиции, авария произошла на 115-м километре автодороги Темрюк – Краснодар – Ставрополь. По данным регионального ГУ МЧС, ДТП случилось на 116-м километре автодороги Р-251 «Темрюк – Краснодар – Кропоткин».

Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля ГАЗ-31105 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Peugeot Boxer, за рулем которого был 43-летний водитель. Оба водителя, трое пассажиров «Волги» и один несовершеннолетний пассажир иномарки погибли на месте аварии.

В связи с аварией сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Также на месте ДТП работали спасатели МЧС. Всего в ликвидации последствий ДТП было задействовано 24 человека личного состава, 7 единицы техники, в том числе от МЧС 6 человек личного состава, 2 единицы техники.

Ситуация находится на контроле ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 25.12.18

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