Житель Казахстана умер после пятидневного обряда экзорцизма

В Казахстане задержали экзорциста, чей пациент скончался после обряда по изгнанию бесов. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 106 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Как сообщили «Интерфаксу» в департаменте полиции Алма-Атинской области, 28-летний мужчина умер 12 января в своем доме. «При проведении судебно-медицинской экспертизы у него обнаружили тупую травму грудной клетки с множественными переломами ребер и ушиб легких, что могло стать причиной его смерти», – рассказали следователи.

В ходе расследования под подозрение попал 63-летний народный целитель. Выяснилось, что к нему обратились родственники мужчины и попросили провести обряд экзорцизма. «Так называемое излечение, то есть изгнание бесов, продолжалось в течение пяти дней, что возможно и привело к трагедии», – отметили в полиции.

В настоящее время экзорцист находится в изолятор временного содержания.

Алма-Ата, Служба информации РИА «Новый День»

Алма-Ата. Другие новости 14.01.19

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