В огне в Кузбассе погибли 8 человек. Трое из жертв – маленькие дети

В результате пожара в одном из жилых домов в городе Мариинске Кемеровской области погибли 8 человек, в том числе трое маленьких детей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Ранее сообщалось о шести жертвах, однако в ходе разбора завалов были обнаружены тела еще двух детей. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Причина пожара устанавливается.

Огонь в одноэтажном деревянном жилом доме по улице Коммунистической вспыхнул в ночь на среду, 27 февраля. В доме находилось три квартиры, две из которых пустовали. В результате пожара сгорела и обрушилась крыша дома, повреждены огнем помещения внутри и веранда. Общая площадь возгорания составила более 100 кв. метров, сообщает региональное управление МЧС РФ.

После ликвидации пожара были обнаружены тела 6 человек, в числе которых четырехлетний ребенок. Позднее были найдены тела еще двух детей в возрасте одного года и 8 лет. Сейчас следователи выясняют, кем приходились друг другу погибшие. Также устанавливается, состояла ли семья на профилактическом учете.

Причина пожара выясняется, на месте трагедии работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и следственных органов. «В ближайшее время будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точную причину возгорания», – сообщили в СКР. В ведомстве отметили, что в доме было печное отопление. На приусадебном участке следователи обнаружили бензопилу и свежераспиленные дрова.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 27.02.19

На Урале задержали подозреваемого в двойном убийстве. Назначена психиатрическая экспертиза. / Суд по ликвидации «Золушки» вновь отложен – МУП проверяют налоговики. / В Челябинской области после визита в полицию умер сотрудник почты, где украли 22 миллиона. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»