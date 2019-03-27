Путин согласился дать Кемеровской области еще одно официальное название

Кемеровская область официально получила двойное наименование, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как уточняется в сообщении, которое цитирует iReactor, в указе о внесении поправок в Устав Кемеровской области сказано, что меняется первая статья, которая теперь звучит следующим образом: «Кемеровская область – Кузбасс как Субъект Российской Федерации…». Таким образом, наименования Кузбасс и Кемеровская область стали равнозначными.

В конце 2018 года региональные власти направили обращение к президенту главе государства с просьбой внести соответствующие изменения в статью 65 Конституции РФ, где перечисляются все субъекты РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.03.19

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