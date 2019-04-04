Школьную столовую в Кузбассе решили закрыть из-за опасной еды

По решению суда приостановлена работа столовой одной из школ Кузбасса. Оказалось, что еда, которую там готовили для детей, была потенциально опасна для их здоровья.

К такому неутешительному выводу пришли специалисты Роспотребнадзора, проверившие организацию питания в МБОУ «Новоромановская основная общеобразовательная школа» Юргинского района. Выяснилось, что еда, которой фактически кормили школьников, отличалась от заявленной в утвержденном меню всего по нескольким параметрам. Но даже это оказалось существенным недочетом. Например, объемы порций заметно занижали, а сам ассортимент не соответствовал утвержденной норме.Также было выявлено такое очень серьезное нарушение, как приготовление пищи в антисанитарных условиях – такая еда является реальной угрозой здоровью школьников.

Итогом проверки стало составление протокола по статье 6.6 КоАП РФ. Роспотребнадзор выявил нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Теперь столовая Новоромановской школы не будет работать в течение пяти суток. Такое решение приняли в Юргинском городском суде Кемеровской области.

Напомним, что столовые в Искитимской и Тальской средних общеобразовательных школах закрыли на десять дней за похожие нарушения.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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