В Кузбассе в реке обнаружены тела двух пропавших детей

В Прокопьевске в реке нашли тела 6 и 7-летних мальчика и девочки. Дети ушли гулять накануне и, предположительно, провалились под лед.

По словам матери малышей, дети гуляли неподалёку от приусадебного участка в частном секторе. В какой-то момент женщина не смогла найти ребят и обратилась в полицию. Были организованы поиски.

Тела детей обнаружили в реке, недалеко от того места, где они проживали. Вероятно, ребята скатились с горки, не смогли затормозить вовремя и провалились под лед. «Также они могли слишком близко подойти к краю реки, лед просто обломился», – сообщается пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники МЧС. Причину смерти детей установят судмедэксперты.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Расследование обстоятельств гибели малышей продолжается.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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