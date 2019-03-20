Мэр Новокузнецка отстранил от должности зама из-за подделки своей подписи

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отстранил от должности своего заместителя по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС Андрея Федорчука за подделку им подписи градоначальника в 2018 году. По данному факту специально созданная в мэрии комиссия проводит служебное расследование. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Поводом для этого послужили ранее представленные документы за 2018 год в рамках подготовки к весеннему паводку. Подпись мэра была подделана, в частности, на актах выполненных работ на городском ковше-отстойнике.

Технические специалисты считают, что объем иловых отложений, указанных в документах, не соответствуют фактической массе, находящейся в месте выгрузки. Более того, подпись главы города на соответствующих документах была подделана – об этом свидетельствует почерковедческая экспертиза.

Отмечается, что именно Андрей Федорчук, согласно распоряжению мэра, курировал вопрос подготовки к половодью в администрации города.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 20.03.19

В Екатеринбурге судят адвоката-мошенника: за 5 млн он обещал освободить клиента, задержанного по административке. / В Кургане из-за аварии на водопроводе перекроют центральную улицу. / Полиция арестовала первого президента Крыма. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»