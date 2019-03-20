Новокузнецкие сутенеры получили более 60 лет колонии на семерых

В Кемеровской области суд вынес приговора семи жителям Новокузнецка и двум жителям Междуреченска. Как сообщили в пресс-службе СКР, в зависимости от роли каждого они признаны виновными в вовлечении в занятие проституцией, совершенное организованной группой, организации занятия проституцией с применением насилия, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних, вымогательстве, совершенное организованной группой, торговле людьми, совершенной организованной группой (ч.3 ст.240, п.«б, в» ч.2 ст.241, п.«а» ч.3 ст.163, п.«в» ч.3 ст. 127.1 УК РФ).

Суд установил, что в 2009 году 50-летний осужденный разработал схему и организовал бизнес по оказанию сексуальных услуг. В общей сложности в преступную группу вошли девять человек, в том числе супруга и дочь осужденного. Через интернет подельники подыскивали девушек и обманным путем с использованием уговоров или угроз принуждали их заниматься проституцией.

Преступники вовлекали в незаконный бизнес и несовершеннолетних девочек из неблагополучных семей. Обвиняемые снимали квартиры, где девушки встречали клиентов. Каждый вечер к ним приезжали за выручкой. В преступной группе велась бухгалтерия. Одна из девушек также была передана за вознаграждение другому мужчине, который также использовал ее для занятия проституцией. Когда две девушки решили прекратить данную деятельность, обвиняемые, угрожая применением насилия, заставили их продолжить работу, либо предложили заплатить отступные. Одна из девушек обратилась за помощью в правоохранительные органы.

В марте 2014 года деятельность группы пресекли полицейские Новокузнецка. По ходатайству следователя шесть обвиняемых были помещены под стражу, двоим избрана подписка о невыезде. Потерпевшими признаны 18 девушек, четыре из которых несовершеннолетние. В общей сложности установлено 33 эпизода преступной деятельности обвиняемых. В отношении супруги организатора преступного бизнеса уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением ею досудебного соглашения, мера пресечения изменена на домашний арест.

Приговором суда 50-летнему мужчине назначено наказание в виде 11 лет 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, 32-летнему – 10 лет 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, еще одному 32-летнему мужчине назначено наказание виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Еще три фигуранта дела проведут в колонии общего режима от 7 до 7,5 лет, 25-летняя женщина – 7 лет 5 месяцев с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком возраста 14 лет. Еще двоим фигурантам назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Новокузнецк, Иван Гридин

Новокузнецк. Другие новости 20.03.19

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