В Польше задержали скрывавшегося от следствия экс-владельца «Зимней вишни»

Бывший глава компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский, владевшей сгоревшим ТРЦ «Зимняя вишня», задержан в Польше. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Ранее бизнесмен был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Вишневский обвиняется по статье «дача взятки». В настоящее время власти двух стран решают вопрос об экстрадиции.

«Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено – Вишневский задержан в Польше», – сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, отметив, что «теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции».

Вишневский обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). В 2016 году он покинул территорию Россию и жил в Испании, потом оказался в Польше.

Петренко также сообщила, что следствие выявило «множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности» со стороны владельца торгового центра и отдельных его сотрудников. «Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза», – заявили в Следственном комитете. Петренко подчеркнула, что в результате тщательного анализа всех обстоятельств трагедии, «следствие четко определило круг лиц, чьи неверные действия и некомпетентные решения повлекли гибель людей».

В СКР также заявили, что на основании результатов экспертизы нормативных правовых актов, связанных с вопросами противопожарной безопасности и с учетом «других доказательств» следствие установило «конкретные недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных, а также не проведения руководством регионального МЧС проверок по соблюдению требований противопожарной безопасности и эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей».

Потерпевшие по уголовному делу о пожаре к настоящему моменту подготовили гражданские иски о возмещении вреда на общую сумму 2 млрд рублей. Имущество обвиняемых арестовано на общую сумму свыше 700 млн рублей. Потерпевшими признаны более 450 человек, из них 83 – родственники жертв пожара.

Страшный пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года, его жертвами стали 60 человек, в том числе 37 детей. Основная часть жертв – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже ТРЦ. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы.

Торговый центр снесли, сейчас территорию приводят в порядок и готовят к строительству мемориального сквера в память о жертвах пожара.

По делу о пожаре в «Зимней вишне» арестованы 15 человек, в том числе собственники и управляющие зданием, охранник, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. В их числе – четыре сотрудника МЧС: начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, начальник отдела областного главка МЧС Григорий Терентьев, бывший начальник ГУ МЧС по региону Александр Мамонтов и начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин.

Кроме того, среди обвиняемых – бывший гендиректор компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова, технический директор торгового центра Георгий Соболев, управляющая торговым центром Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин. Также по делу проходят бывший глава кемеровского регионального управления Госстройнадзора Танзиля Комкова и ее сын Эдуард Комков, экс-замруководителя управления стройнадзора по Кемеровской области Светлана Шенгерей. Под арест попал и учредитель компании, реконструировавшей торговый центр, гендиректор ООО «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко.

Вишневскому инкриминируется ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки). По версии следствия, в 2013-2014 годах бизнесмен при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко, которые действовали «в составе организованной группы». «Взятка предназначалась в том числе за незаконные действия и бездействие в пользу генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» при реконструкции ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово», ранее сообщал СКР.

Москва, Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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