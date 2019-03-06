В лобовом ДТП на трассе «Кавказ» погибли 6 человек, еще 4 – в больнице

В Кочубеевском районе Ставропольского края случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика, в результате которого погибли шесть человек, еще четверо получили травмы. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставрополью, по данному факту организована доследственная проверка.

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Установлено, что авария произошла на федеральной автодороге «Кавказ» утром 6 марта. На трассе лоб в лоб столкнулись грузовик ЗИЛ и Mercedes Benz Vito, который перевозил пассажиров из Азербайджана в Москву. В минивэне находилось 8 пассажиров и водитель. По предварительным данным, погибли шесть человек, еще четверо, в том числе водитель ЗИЛа были госпитализированы с различными травмами.

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проведения комплекса проверочных действий будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 06.03.19

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