В Ульяновске охранник школы надругался над 10-летней девочкой

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, около 14:00 18 марта подозреваемый привел с территории школы к себе в квартиру дома по улице Северный Венец 10-летнюю девочку, где надругался над ней. Злоумышленник задержан. Следователи установили, что в 2007 году он был судим за незаконный оборот наркотиков, но несмотря на это, трудоустроился охранником в школу, где учится пострадавшая от его действий девочка. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. В ходе расследования уголовного дела также будет дана оценка действиям руководства школы, которое приняло на работу ранее судимого охранника.

Ульяновск, Иван Гридин

Ульяновск. Другие новости 20.03.19

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