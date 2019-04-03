В Кабардино-Балкарии ликвидировали двоих боевиков, связанных с ИГ

В Кабардино-Балкарии правоохранители уничтожили двоих боевиков. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), убитые были связаны с запрещенной в России организацией «Исламское государство».

Столкновение с боевиками произошло на трассе Благовещенка-Прохладное, передает РИА «Новости». На требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сидящие в нем люди открыли огонь, а затем попытались скрыться.

«В результате скоротечного боеконтакта двое находившихся в машине бандитов получили ранения, несовместимые с жизнью», – сообщили в НАК.

Личности боевиков установлены. По имеющейся информации, они были связаны с запрещенной в России международной террористической организацией ИГИЛ.

Кроме того, там, где жил один из убитых мужчин, было обнаружено замаскированное подземное сооружение, предназначенное для скрытного проживания.

Нальчик, Служба информации РИА «Новый День»

Нальчик. Другие новости 03.04.19

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