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Понедельник, 22 апреля 2019, 11:29 мск

Новости Скандалы и происшествия

Российским морякам не выплатили суточные за командировки в Сирию

Суд отказался считать командировками поездки в Сирию экипажей сразу трех кораблей Черноморского флота. Моряки уверены, что они рискуют жизнью не меньше, чем пилоты, а значит, имеют право на получение суточных.

Севастопольский гарнизонный военный суд в начале апреля отклонил административный иск 27 моряков о невыплате им суточных за период нахождения в Сирии, пишет «Коммерсант». До этого командование части отказало в выплате. По словам адвоката моряков, полные суточные для офицеров составляют 62 доллара, а для рядового и сержантского состава – 43 доллара. За вычетом расходов на питание моряки рассчитывали получить в среднем 200-300 тысяч рублей.

В суде представитель ответчиков указал на то, что «выполнение задач в составе экипажей кораблей не является командировкой». При этом моряки уже получили надбавку «за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время».

Судья это мнение поддержал. «Участие административных истцов в указанные в заявлении периоды в мероприятиях по выполнению специальных задач в дальней оперативной зоне не является командировкой. Соответственно, у командира войсковой части не имелось оснований для издания приказов о направлении военнослужащих в периоды выполнения названных задач в служебные командировки, а у финансового органа – для выплаты суточных»,– сказано в решении суда.

В свою очередь защитник моряков отметил, что военнослужащие, которые фактически выполняют одни и те же задачи, находятся в неравных условиях, так как летчики и технический персонал авиабазы в Сирии получают суточные. Адвокат намерен подать апелляцию на решение суда в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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