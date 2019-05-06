Следователи назвали версии авиакатастрофы Superjet-100 в Шереметьево

Среди версий крушения в московском аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», который 5 мая должен был выполнить рейс в Мурманск, – недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неблагоприятные метеоусловия, а также техническая неисправность, сообщили в СКР. По данным РБК, на данный момент потерпевшими признаны 22 человека. В пожаре, который возник при экстренней посадке лайнера в аэропорту вылета, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

По словам командира воздушного судна, после взлета в лайнер ударила молния, из-за чего была утеряна радиосвязь, а самолет перешел в режим прямого управления. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на аудиозапись интервью с предполагаемым пилотом потерпевшего крушения Sukhoi Superjet-100 Дениса Евдокимова.

«У нас не было радиосвязи. Удалось ее восстановить через аварийную частоту на второй радиостанции. И она была кратковременно прерывистой. Диспетчеры нам задавали курсы для вывода на полосу», – приводит канал слова предполагаемого пилота. Он также рассказал, что при посадке скорость самолета была «небольшая», и лайнер «подходил к земле плавно». При этом вероятный пилот затруднился объяснить, по какой причине произошел сильный удар самолета о землю при касании взлетно-посадочной полосы. Он также подтвердил, что пожар начался после касания лайнера о ВПП.

«Возгорание случилось после приземления. Яркая вспышка, хлопок – переход самолета в аварийный режим управления… Пожар после посадки, я так понимаю, из-за приземления. Причина, наверное, в этом», – допустил Евдокимов.

Как писал «Новый День», лайнер SSJ 100 принадлежал компании «Аэрофлот» и выполнял рейс SU 1492 Москва – Мурманск. На борту находилось 73 пассажира и пять членов экипажа, из них 41 человек погиб. Расследованием обстоятельств ЧП занимается центральный аппарат СКР. Ространснадзор также проводит внеплановые проверки «Аэрофлота» и Шереметьево.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.05.19

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