Названа основная версия крушения лайнера «Аэрофлота» в Шереметьево

Сотрудники СКР и Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на взлётно-посадочной полосе (ВПП) московского аэропорта Шереметьево. Осмотр «черных ящиков» сгоревшего после экстренной посадки лайнера Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» показал, что параметрический самописец был сильно повреждён, а звуковой находится в удовлетворительном состоянии.

По предварительным данным, причинами трагедии, унёсшей жизни 40 пассажиров и 1 бортпроводника, могли стать ошибки экипажа, диспетчеров, людей, проводивших техосмотр борта, неисправность самолёта или погодные условия.

«Следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета изъяли со взлётно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолёта и переместили их в ангар для дальнейшей выкладки и исследования», – рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко. Следователи продолжат работать с потерпевшими и пострадавшими, а также изучат информацию с бортовых самописцев. «Специалисты Научно-технического центра МАК провели работу по осмотру, демонтажу и подготовке носителей информации (бортовых самописцев – прим. ред.) к копированию данных. Вся полётная информация скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа», – говорится в заявлении.

Фото: СКР

На данный момент аэропорт работает в штатном режиме. В график по выполнению рейсов Шереметьево вернётся в течение суток, сообщили в воздушной гавани. «Оперативные службы международного аэропорта Шереметьево после завершения работы следственной бригады СКР и представителей МАК на аэродроме эвакуировали аварийное воздушное судно SSJ-100 и переместили его на удалённую стоянку, ликвидировав последствия авиационного происшествия», – сообщил представитель аэропорта. Из-за ЧП с SSJ-100 с вечера 5 мая вплоть до 7 мая было отменено более 50 рейсов.

Вчера, 6 мая, председатель СКР Александр Бастрыкин провел в Шереметьево оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Глава ведомства лично осмотрел место происшествия и дал ряд конкретных поручений по расследованию уголовного дела. Председатель заслушал доклады руководителя Криминалистического центра СКР и руководителя следственной группы и поручил незамедлительно организовать проведение всех необходимых экспертных исследований.

Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet-100 является ошибка пилотов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Издание отмечает, что летчики превысили путевую и вертикальную скорость снижения лайнера, что привело к жесткому касанию ВПП. В результате самолет несколько раз подпрыгнул, а стойки шасси при этом пробили топливные баки, что и привело к пожару.

Источники также указали на то, что посадка была затруднена из-за отказа автоматики и максимальной массы – лайнер не успел выработать топливо. Эксперты рассказали, что по их мнению, к авиакатастрофе привела и череда ошибок экипажа. Первой из них стало решение лететь через грозовой фронт. Затем, после отключения автоматики, они поторопились приземлиться – вместо того, чтобы выработать топливо.

Фото: СКР

Официально установлено, что Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва – Мурманск вернулся в аэропорт вылета. В ходе аварийной посадки произошло воспламенение топлива, пожар перекинулся на фюзеляж самолета. На борту находилось 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Непосредственно после посадки горящий лайнер смогли покинуть 33 пассажира и 4 члена экипажа. Из сгоревшего салона самолета изъяты тела 41-го человека. Для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы.

Среди погибших – 22-летний бортпроводник Максим Моисеев. По словам выживших пассажиров, он пытался открыть дверь в хвостовой части самолёта, однако у него не получилось. После этого он помогал эвакуировать других пассажиров. Из самолёта Моисеев не выбрался – потерял сознание и задохнулся угарным газом. В честь Моисеева в кадетской школе посёлка Монино, где тот учился, откроют уголок памяти, рассказал RT директор учебного заведения Ярослав Долинчук.

Из 33 выживших госпитализация понадобилась пятерым. Один из них находится в тяжёлом состоянии. Ещё четверо переведены в ожоговое отделение с состоянием средней тяжести, передает РИА «Новости».

Фото: СКР

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Уже известно, что авиакомпания выплатит родственникам погибших по 5 млн рублей, госпитализированным – по 2 млн и тем, кто избежал попадания в больницы, – по 1 млн. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оказать финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших. Поручения Минфину и Минтрансу должны быть исполнены до 8 мая. Министерства также должны будут проработать возможность изменения законодательства. «С учётом результатов проведённого расследования предоставьте, при необходимости, предложения по совершенствованию законодательства в области безопасности эксплуатации воздушных судов», – говорится в документе.

26 человек из погибших – жители Мурманской области. В регионе 5 мая объявили трёхдневный траур. Также там подчеркнули, что семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, а ряду пострадавших – по 500 тыс. рублей.

Москва, Иван Гридин

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