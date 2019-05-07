«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего лайнера

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров рейса SU1492 Москва Мурманск, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. На сайте перевозчика размещены имена 73 человек и их даты рождения. В данном списке отсутствуют имена членов экипажа злополучного рейса. Ранее был опубликован список выживших пассажиров рейса SU1492.

Полный список пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск:

Юрий Аксенов

Виктор Афанасьев

Кирилл Бабаев

Татьяна Белик

Виталий Вельмякин

Джереми Брукс

Сергей Ветчинкин

Александр Вицнаровский

Марина Власова

Роман Власов

Максим Воробьев

Алексей Гультайчук

Алексей Ганзиев

Владимир Гончаров

Татьяна Гринберг

Галина Гущина

Рита Данилкина

Елена Деркунская

Анатолий Долгопятов

Владимир Евменьков

Наталья Егорова

Петр Егоров

Михаил Зенин

Дмитрий Зимницкий

Денис Ивахненко

Навруз Искандеров

Мария Кирсанова

Петр Киселев

Василий Киселев

Евгений Климов

Екатерина Ключникова

Алексей Ковба

Марина Конник

Наталья Крайнова

Алексей Криштоп

Александр Кудрияш

Сергей Кузнецов

Фаткундини Курбонбекзада

Алена Мартынова

Александр Марченков

Олег Молчанов

Юлия Марченкова

Юлия Молчанова

Максим Назаров

Софья Новикова

Евгений Новиков

Михаил Парусов

Василий Печников

Альбина Пилипчук

Надежда Плотникова

Сергей Плотников

Денис Прищенко

Валерий Прищенко

Елена Ратникова

Роман Савельев

Михаил Савченко

Лариса Сивоконь

Марина Ситникова

Алексей Смирнов

Александр Сороколит

Евгений Сотсенко

Людмила Тихонова

Антон Тупичкин

Алиса Федорова

Дмитрий Харинин

Валентин Хомченко

Дмитрий Хлебушкин

Михаил Хрумов

Вадим Цицилин

Дарья Цупикова

Андрей Чупрунов

Екатерина Чупрунова

Антон Шилов

Фото: СКР

Как писал «Новый День», на сегодняшний день следователи установили, что Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва – Мурманск, вернулся в аэропорт вылета. В ходе аварийной посадки произошло воспламенение топлива, пожар перекинулся на фюзеляж самолета. На борту находилось 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Непосредственно после посадки горящий лайнер смогли покинуть 33 пассажира и 4 члена экипажа. Из сгоревшего салона самолета изъяты тела 41-го человека. Для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы.

Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet-100 является ошибка пилотов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Издание отмечает, что летчики превысили путевую и вертикальную скорость снижения лайнера, что привело к жесткому касанию ВПП. В результате самолет несколько раз подпрыгнул, а стойки шасси при этом пробили топливные баки, что и привело к пожару.

Источники также указали на то, что посадка была затруднена из-за отказа автоматики и максимальной массы – лайнер не успел выработать топливо. Эксперты рассказали, что, по их мнению, к авиакатастрофе привела и череда ошибок экипажа. Первой из них стало решение лететь через грозовой фронт. Затем, после отключения автоматики, они поторопились приземлиться – вместо того, чтобы выработать топливо.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.05.19

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