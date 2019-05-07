Эксперты заявили об ошибках экипажа сгоревшего в Шереметьево лайнера

Сотрудники СКР и Росавиации проверяют действия экипажа сгоревшего при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот». Следователи считают, что экипаж допустил несколько ошибок, которые, вероятно, повлияли на распространение пламени. В связи с этим была организована проверка системы обучения пилотов «Аэрофлота», сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

«Из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова ясно, что после приземления самолета они открыли в кабине боковое открывающееся окно», – рассказал источник издания в СКР. По мнению экспертов, это могло усилить тягу воздуха и, соответственно, скорость и увеличить температуру горения. Информацию подтвердил собеседник в Росавиации.

Кроме того, следователи полагают, что горение могло быть усиленно и тем, что пилоты не выключили двигатели самолета сразу после посадки – «двигатели работали до того момента пока их не потушили», рассказал источник в СКР.

По данным издания, инициирована в «Аэрофлоте» проверка «коснется в первую очередь компетенций летного и технического директоров компании-перевозчика». Сотрудники Росавиации также изучат документацию о подготовке пилотов авиакомпании, за которую отвечает заместитель гендиректора – летный директор Игорь Чалик.

Росавиацию интересует, проходил ли экипаж сгоревшего судна подготовку в учебном центре «Аэрофлота» и соответствует ли эта подготовка установленным нормам. Собеседник издания рассказал, что при переучивании на другой тип судна экипаж должен отработать на тренажере все нештатные ситуации, в том числе и те, с которыми столкнулся SSJ во время рейса Москва – Мурманск. Первая информация об инциденте говорит о том, что у экипажа не было навыков по отработке вывода воздушного судна из сложного пространственного положения, считает источник.

Он отметил, что командир самолета 43-летний Денис Евдокимов имеет 1500 часов налета на SSJ. У второго пилота 36-летнего Максима Кузнецова 600 часов налета на Superjet. «Экипаж в обязательном порядке отрабатывает такие ситуации на тренажере», – сказал источник РБК в «Аэрофлоте». Ревизоры из Росавиации изучают и документы, касающиеся режима труда и отдыха пилотов. «За трое суток, предшествовавших инциденту в Шереметьево, Евдокимов совершил 3 рейса и провел в воздухе 10 часов», – рассказал собеседник близкий к ведомству. «У пилота до выполнения рейса было два дня отдыха», – сказал источник в «Аэрофлоте».

Как писал «Новый День», на сегодняшний день следователи установили, что Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва – Мурманск 5 мая, вернулся в аэропорт вылета. В ходе аварийной посадки произошло воспламенение топлива, пожар перекинулся на фюзеляж самолета. На борту находилось 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Непосредственно после посадки горящий лайнер смогли покинуть 33 пассажира и 4 члена экипажа. Из сгоревшего салона самолета изъяты тела 41-го человека. Для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы.

Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet-100 является ошибка пилотов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Издание отмечает, что летчики превысили путевую и вертикальную скорость снижения лайнера, что привело к жесткому касанию ВПП. В результате самолет несколько раз подпрыгнул, а стойки шасси при этом пробили топливные баки, что и привело к пожару.

Источники также указали на то, что посадка была затруднена из-за отказа автоматики и максимальной массы – лайнер не успел выработать топливо. Эксперты рассказали, что, по их мнению, к авиакатастрофе привела и череда ошибок экипажа. Первой из них стало решение лететь через грозовой фронт. Затем, после отключения автоматики, они поторопились приземлиться – вместо того, чтобы выработать топливо.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.05.19

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