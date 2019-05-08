Эксперты прокомментировали переговоры экипажа Superjet-100 с диспетчерами

В Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем лайнера авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего рейс SU 1492 Москва – Мурманск и сгоревшего в московском Шереметьево. Из нее следует, что в самолет попала молния, полученные при этом повреждения командир воздушного судна (КВС) Денис Евдокимов оценил как серьезные, но не критические. Расшифровку опубликовали телеканал РЕН ТВ и telegram-канал Baza.

Из публикаций следует, что Евдокимов передал диспетчерам аэропорта Шереметьево сигнал Pan-Pan (сигнал о возникновении аварийной ситуации, угрожающей транспортному средству и его пассажирам, но не требующей экстренной помощи). Отправив сигнал, пилоты доложили на землю о потере радиосвязи и о том, что «самолет горит в молнии». Диспетчеры в свою очередь дали команду снижаться.

Пилот: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Говорите.

КВС: Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492. Потеря радиосвязи, и самолет горит в молнии.

Диспетчер: Аэрофлот 1492. СИЮ. Снижайтесь. Эшелон 8080.

Как рассказал на условиях анонимности пилот Boeing 747, в условиях грозового фронта на корпусе самолета создается высокое статическое напряжение, которое создает синее или зеленое свечение, из кабины пилота визуально видны условно «светящиеся струйки». КВС Airbus А320 Андрей Литвинов полагает, что фразу «самолет горит в молнии» должно интерпретировать как «в самолет попала молния». «Такую формулировку я слышу впервые – «самолет горит в молнии». Такой фразы вообще не существует. Как самолет может гореть в молнии? Молния может ударить в самолет, но он не может загореться, у него нет заземления. Загореться может дерево, самолет полетит дальше», – приводит слова пилота РБК.

«У меня вызывают вопросы слова летчика о том, что посадка проходит штатно. Летчик потерял связь, как у него может быть все нормально? Потом он заявляет, что самолет перешел в режим прямого управления – это отказ, серьезный отказ. Если он выставляет на ответчике аварийную частоту, что самолет терпит бедствие, сообщает «Pan-Pan» – режим срочности, то диспетчеры понимают, что самолет терпит бедствие и ему нужна помощь», – заключил Литвинов.

Пилот SSJ100 сообщил диспетчерам, что не готов к посадке с первого захода и принял решение сделать еще один круг.

Диспетчер: Аэрофлот 1492. Вправо курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?

Пилот: Вправо 160. Нет, пока все нормально. Штатно. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Только проблемы со связью, вас правильно понял?

Пилот: Связь и потеря автоматического управления самолетом.

Диспетчер: Вас понял.

…

Пилот: Аэрофлот 1492, прошу орбиту. Мы не готовы к заходу.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вас понял. Курс 350 возьмите вправо.

Затем пилоты заявили, что «подскажут», когда будут готовы садиться, что и сделали. Получив указания от диспетчеров, КВС приступил к посадке самолета. По данным РЕН ТВ, последним сообщением в записи было сообщение диспетчеров: «Аварийные службы на полосы».

РЕН ТВ и Baza также опубликовали расшифровку переговоров аварийных служб Шереметьево. Из них следует, что посадка самолета изначально рассматривалась как штатная ситуация.

– Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил.

– Ответьте на аварийной частоте, Аэрофлот 1492!

– Аэрофлот 1492! Слышу вас, готов к посадке.

– Все, давайте ему посадку. Направо, чтобы он уходил, у него стоянка там.

– После посадки спросите у него на аварийной частоте, готов ли он рулить самостоятельно.

– Вот аварийный садится, проходит ворота ВПП, вот на пробеге уточни у него, сможет ли он рулить самостоятельно…

– Смотри! Ой, ****

Представитель «Аэрофлота» отказался от комментариев.

Как писал «Новый День», по имеющейся на сегодняшний день официальной версии, Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва – Мурманск 5 мая, вернулся в аэропорт вылета. В ходе аварийной посадки произошло воспламенение топлива, пожар перекинулся на фюзеляж самолета. На борту находилось 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Непосредственно после посадки горящий лайнер смогли покинуть 33 пассажира и 4 члена экипажа. Из сгоревшего салона самолета изъяты тела 41-го человека. Для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы.

Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet-100 является ошибка пилотов, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Издание отмечало, что летчики превысили путевую и вертикальную скорость снижения лайнера, что привело к жесткому касанию ВПП. В результате самолет несколько раз подпрыгнул, а стойки шасси при этом пробили топливные баки, что и привело к пожару. Эксперты рассказали, что, по их мнению, к авиакатастрофе привела и череда ошибок экипажа. Первой из них стало решение лететь через грозовой фронт. Затем, после отключения автоматики, они поторопились приземлиться – вместо того, чтобы выработать топливо.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.05.19

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