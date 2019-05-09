Эксперт указал на ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в московском аэропорту Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в зону грозовой активности. Такое мнение высказал член совета высшего офицерского состава общероссийской организации «Офицеры России», заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

Ранее пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что командир аварийного воздушного судна доложил диспетчерам, что заход и посадка самолета происходили в штатном режиме.

«Самолет подчинялся рулям, самолет слушался воли летчика. Сейчас начнут все сводить к проблемам с самолетом, с полосой, с погодой. Но в Sukhoi Superjet 100 за годы эксплуатации 13 раз попадала молния, и ничего с самолетом не происходило. Летчики-испытатели конкретно летали, искали грозовые облака, молнии, смотрели, что будет с самолетом. И ничего не происходило», – рассказал Сытник РИА «Новости».

Эксперт считает, что пилоты «при входе в зону грозовой деятельности не выключили первый комплект автопилота, не выключили первый комплект локатора и не выключили один из комплектов радиостанции». «Поэтому они остались без связи, остались без автоматики», – указал Сытник.

Как писал «Новый День», по имеющейся на сегодняшний день официальной версии, Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва – Мурманск 5 мая, вернулся в аэропорт вылета. В ходе аварийной посадки произошло воспламенение топлива, пожар перекинулся на фюзеляж самолета. На борту находилось 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Непосредственно после посадки горящий лайнер смогли покинуть 33 пассажира и 4 члена экипажа. Из сгоревшего салона самолета изъяты тела 41-го человека. Для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы.

Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet-100 является ошибка пилотов, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Издание отмечало, что летчики превысили путевую и вертикальную скорость снижения лайнера, что привело к жесткому касанию ВПП. В результате самолет несколько раз подпрыгнул, а стойки шасси при этом пробили топливные баки, что и привело к пожару. Эксперты рассказали, что, по их мнению, к авиакатастрофе привела и череда ошибок экипажа. Первой из них стало решение лететь через грозовой фронт. Затем, после отключения автоматики, они поторопились приземлиться – вместо того, чтобы выработать топливо.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.05.19

Из села Иковка в Курганской области эвакуировались 2 тысяч жителей. / Первые эвакуированные из села Иковка отправились в пункты временного размещения. / Дело Кокорина и Мамаева: футболисты приговорены к реальным срокам заключения. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»