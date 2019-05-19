В Ульяновске SSJ-100 прервал взлет из-за срабатывания сигнализации: пассажиры отказались лететь на «Суперджете»

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс 1389 Ульяновск – Москва, прервал взлет по технической причине.

По информации Приволжской транспортной прокуратуры, у лайнера в воскресенье 00:21 по местному времени (23:21 мск) при выруливании сработал датчик неполадки гидросистемы, сообщает «Интерфакс». Командир самолета принял решение прервать взлет.

На борту самолета находились 36 человек, в том числе двое детей. По данным источника РИА «Новости», все они отказались лететь на «Суперджете». Пассажиры были размещены в гостинице, а утром в 06:20 по местному времени (05:20 по мск) вылетели в столицу резервным бортом – Airbus A320.

Инцидент с SSJ-100 расследует Инспектор приволжского управления гражданской авиации, сообщил гендиректор аэропорта Ульяновска Сергей Наконечный в комментарии ТАСС. Он уточнил, что на борту лайнера сработала сигнализация, из-за чего экипаж прервал взлет, но отказа гидросистемы не было.

Напомним, вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево произошла катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», выполнявшим рейс Москва – Мурманск. Вскоре после взлета из-за отказа автоматики после удара молнии лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета. В ходе аварийной посадки произошло воспламенение топлива, пожар перекинулся на фюзеляж самолета. На борту находилось 78 человек, 41 из них погиб.

По факту авиакатастрофы СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассматривает в качестве основных версий трагедии недостаточную подготовку пилотов, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщала газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

После катастрофы приходили сообщения о множественных случаях неполадок с этой моделью самолета и отмене рейсов с использованием «Суперджета». Так, за неделю после авиакатастрофы «Аэрофлот» отменил почти 50 рейсов на SSJ-100. В ночь на 13 мая SSJ-100 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево вскоре после вылета в Самару из-за поломки. На борту сработал датчик о неисправности системы наддува в кабине пилотов. Самолет благополучно сел, никто не пострадал.

Ульяновск, служба информации РИА «Новости»

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