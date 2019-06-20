Украинский командир расстрелял солдат за попытку покинуть позиции

Пьяный командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины в Донбассе расстрелял своих подчиненных за попытку покинуть позиции, рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По словам Филипоненко, ЧП случилось еще 18 июня в районе населенного пункта Троицкое, но о нем стало известно только сейчас. По данным УНМ ЛНР, командир взвода одного из подразделений 30-й бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь на поражение из автомата по трем военнослужащим, которые предприняли попытку оставить свои позиции.

Военнослужащие получили серьезные ранения, однако командование бригады скрыло данный факт. Солдаты находятся на лечении в одной из больниц Троицкого района. Кроме того, Филипоненко сообщил, что украинские военные активно размещают в Донбассе запрещенные вооружения, а также противодействуют наблюдению за их позициями со стороны мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности, применяя средства радиоэлектронной борьбы для противодействия работе беспилотных летательных аппаратов.

В ДНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние служащих ВСУ ухудшается. Они были замечены в мародерстве и пьяных разборках, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.

Как напоминает РИА «Новости», военная операция ВСУ против самопровозглашенных ЛНР и ДНР началась в апреле 2014 года. Непризнанные республики заявили о независимости после государственного переворота на Украине. Переговоры по ситуации в Донбассе проходят на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014-го ее участники приняли три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки и столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.

Донецк, Иван Гридин

Донецк. Другие новости 20.06.19

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