В Татарстане сын главы отдела образования 14 раз ходил в туалет во время ЕГЭ

В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов 14 раз отпрашивался в туалет во время сдачи Единого государственного экзамена. Республика занимает четвертое место в России по числу жалоб на образование.

По словам главы департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки республики Натальи Гречанниковой, еще до начала ЕГЭ в Рособрнадзор поступили обращения, что в ряде ППЭ детям будут «помогать» сдавать экзамены.

«К сожалению, у нас произошла ситуация с сыном начальника районного отдела образования. Этот ребенок выходил из аудитории по разным данным от 9 до 14 раз во время экзамена, – сообщила Гречанникова. – Было заседание президиума ГЭК во главе с министром образования РТ. Главе района направлено представление».

Татарстан занял четвертое место в списке регионов России по числу жалоб на образование, пишет «Вечерняя Казань». Лидеры антирейтинга – Москва, Московская область и Дагестан.

Чиновница отметила, что жители Татарстана стали чаще жаловаться не местным властям, а в федеральный центр. «Жители нашей республики не верят в справедливость на местах, убеждены, что их обращения будут рассмотрены формально. Это означает, что у нас нет должного взаимодействия с родителями», – заключила Гречанникова.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 01.07.19

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