Во время салюта в Минске пострадали восемь человек, один погиб

В Минске во время праздничного салюта произошло ЧП. Ранения получили 8 человек, еще одна женщина скончалась от травм.

Проблема с фейерверками возникла на праздновании Дня независимости Белоруссии, передает «Интерфакс». По словам очевидцев, заряды взрывались очень низко, практически у самой земли. Как позже установил Следственный комитет, четыре взрыва фейерверочных изделий разрушили салютные установки, а разлетевшимися осколками ранило находящихся вокруг людей, а также повредило здания.

В результате ЧП женщина 1955 года рождения получила травмы, не совместимые с жизнью. Еще восемь человек обратились за медицинской помощью, двое из них госпитализированы, остальных отпустили домой.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 04.07.19

Шойгу назвал основную причину пожара на секретной подлодке. / В Югре мужчина истязал приемного ребенка. / В Италии при извержении вулкана погиб турист. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»