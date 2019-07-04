Во время салюта в Минске пострадали восемь человек, один погиб

В Минске во время праздничного салюта произошло ЧП. Ранения получили 8 человек, еще одна женщина скончалась от травм.
Проблема с фейерверками возникла на праздновании Дня независимости Белоруссии, передает «Интерфакс». По словам очевидцев, заряды взрывались очень низко, практически у самой земли. Как позже установил Следственный комитет, четыре взрыва фейерверочных изделий разрушили салютные установки, а разлетевшимися осколками ранило находящихся вокруг людей, а также повредило здания.
В результате ЧП женщина 1955 года рождения получила травмы, не совместимые с жизнью. Еще восемь человек обратились за медицинской помощью, двое из них госпитализированы, остальных отпустили домой.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.
Минск, Служба информации РИА «Новый День»
Минск. Другие новости 04.07.19
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