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Среда, 17 июля 2019, 12:52 мск

Новости Скандалы и происшествия

Российских пиротехников обвинили в ЧП на салюте в Минске

Белорусские правоохранители предъявили обвинение двум гражданам России по делу о взрывах в День независимости республики. Тогда погибла женщина, еще 10 человек получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе посольства РФ, обвинение предъявлено двум сотрудникам компании «Пиро Росс» из Сергиева Посада. Следственные действия продолжаются. Посольство продолжает оказывать россиянам консульскую помощь.

ЧП произошло 3 июля во время праздничного салюта. По словам очевидцев, заряды взрывались очень низко, практически у самой земли. Как позже установил Следственный комитет, четыре взрыва фейерверочных изделий разрушили салютные установки, а разлетевшимися осколками ранило находящихся вокруг людей.

В результате ЧП женщина 1955 года рождения получила травмы, не совместимые с жизнью. Десять человек пострадали, двое из них находятся в больнице до сих пор.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 299 УК Белоруссии (нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам). Россиянам грозит от двух до семи лет лишения свободы.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

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