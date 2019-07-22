В Омской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, еще 11 пострадали. В числе раненых – пятеро детей. Все пострадавшие госпитализированы, сообщили в ГИБДД России.

Авария произошла сегодня около 14:15 по местному времени на 829 километре федеральной трассы «Иртыш» Челябинск – Новосибирск в районе села Морозовка Омского района, уточнили в региональном полицейском главке. По предварительным данным, женщина-водитель внедорожника Nissan Pathfinder при повороте налево столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault. В результате аварии погибли двое пассажиров Renault, еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших – оба водителя, два пассажира Renault, в том числе один несовершеннолетний, и семь пассажиров Nissan, из них четверо детей. Все раненые доставлены в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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