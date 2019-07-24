В Северной Корее задержали судно с россиянами на борту

Пограничники КНДР задержали рыболовецкое судно с 15 гражданами России на борту. Капитан признал нарушение границы.

Как сообщили в посольстве КНДР в Москве, судно «Сянхайлинь-8» под флагом Южной Кореи было задержано еще 17 июля. Моряки пожаловались представителю посольства РФ в Пхеньяне на то, что их не выпускают из кают, допрашивают и обыскивают.

Помимо россиян на борту находились два гражданина Южной Кореи, передает «Интерфакс».

Судно было задержано в 55 морских милях от берега КНДР. Капитан «Сянхайлинь-8» признал вину в нарушении территориальных границ республики.

По словам дипломатов, учитывая хорошие отношения Москвы и Пхеньяна, есть надежда, что россиян в скором времени отпустят на родину.

Пхеньян, Служба информации РИА «Новый День»

Пхеньян. Другие новости 24.07.19

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