Австрия объявила в розыск российского шпиона

Австралийские правоохранители объявили в розыск гражданина России, которого подозревают в шпионаже. Предположительно, Игорь Зайцев выведывал секреты через полковника австрийских вооруженных, которого завербовал в 1987 году.

Разработку россиянина вели не австрийские, а иностранные спецслужбы, говорится в заявлении МВД Австрии. Правоохранители называют Зайцева офицером Главного управления Генерального штаба ВС России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ).

По версии австрийской стороны, россиянин завербовал полковника вооруженных сил и платил ему за информацию. За время сотрудничества военный получил от российского разведчика 30 тысяч евро. Для связи они использовали современную шпионскую технику, передает РИА «Новости».

Полковника задержали в ноябре прошлого года, его имя не раскрывается, он дал признательные показания. Отмечается, что он работал в отделе структурного планирования Министерства обороны Австрии и мог знать о содержании важных переговоров в ведомстве, но не имел доступа к секретным данным.

Вена, Служба информации РИА «Новый День»

Вена. Другие новости 26.07.19

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