Горящую тайгу в Сибири наконец начали тушить с воздуха. Шаманы будут вызывать дожди на пылающие леса

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин сегодня по поручению премьера Дмитрия Медведева вылетел в Красноярск, чтобы на месте разобраться с ситуации с масштабными лесными пожарами в Сибири, сообщили в пресс-службе министерства. Напомним, накануне глава кабмина заявил, что ситуация с природными пожарами сложная и требует скоординированных оперативных мер регионов и федерального центра. При этом Дмитрий Медведев велел губернаторам лично взять ситуацию под контроль, а «не говорить общие слова» и «не показывать пальцем наверх».

Тем временем к тушению природных пожаров в Красноярском крае сегодня приступила авиация МЧС – это произошло спустя почти две недели после того, как начала массово гореть тайга, а в воскресенье, 4 августа, на Байкале, как передает ТАСС, соберутся десятки сибирских шаманов и будут вызывать дождь на горящую тайгу. Ритуал будет проведен на священном для народов Байкала острове Ольхон.

Согласно сообщению пресс-службы красноярского правительства, «самолет Бе-200 МЧС России совершил первый вылет на тушение лесных пожаров в Богучанский район». Самолет произвел три слива воды на кромку сложного лесного пожара, после чего к месту возгорания «выдвинулись группы лесных огнеборцев для проведения ее обработки и локализации очага возгорания».

По информации регионального главка МЧС, на борьбу с пожарами направлены два самолета Бе-200, в готовности находятся еще один такой самолет-амфибия и вертолет Ми-8. Накануне в Красноярск прибыли более 100 спасателей и пожарных из Кемеровской области и Хакасии со специальной и высокопроходимой техникой для оказания помощи в защите населенных пунктов от лесных пожаров и сегодня утром выдвинулись в Богучанский район.

По данным федеральной Авиалесоохраны, по состоянию 31 июля на территории края действует 109 лесных пожаров на общей площади 1,06 млн гектаров. При этом 62 пожара на площади 1,04 млн гектаров находятся в зоне контроля и не тушатся.

Накануне в Красноярский край прибыл первый замглавы МЧС Александр Чуприян. Он заявил, что леса в Сибири и частично на Дальнем Востоке горят на площади 3 млн га и огонь продолжает распространяться. Замминистра отметил, что действующие природные пожары не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, но люди страдают от задымления. В связи с этим принято решение увеличить группировку пожарных в регионах Сибири, добавил он.

Крупные лесные пожары в Сибири начались в середине июля. Режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. Стоит отметить, что подавляющее число пожаров в Сибири включены в так называемую зону контроля, что позволяет региональным властям их не тушить, ссылаясь на экономическую нецелесообразность. По мнению чиновников, затраты на борьбу с пожарами превысят возможный ущерб от огня. Ранее с требованием отменить норму, на основании которой не тушат локальные природные пожары из-за экономической необоснованности, выступили экологи. Позже данное предложение прозвучало в Совфеде. В итоге 30 июля министр Кобылкин поручил Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров.

В результате пожаров в тайге гибнут звери и птицы, а люди страдают от задымленности. Гарь от пожаров добралась до Западной Сибири, Урала и Поволжья, а также Казахстана. Петицию с требованием к федеральным властям ввести режим ЧС во всей Сибири и усилить меры для борьбы с лесными пожарами к моменту публикации материала подписали более 800 тысяч сибиряков.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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